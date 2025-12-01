Dybala, futuro in bilico: il Benfica tenta il grande colpo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Dybala, rinnovo fermo e futuro in discussione

Paulo Dybala non ha ancora trovato un accordo con la Roma e il tempo gioca contro i giallorossi. Il contratto scade a fine stagione, lasciando aperta la possibilità di una partenza a parametro zero. Una prospettiva che allarma il club e accende l’interesse di mezza Europa, attratta dall’occasione di prendere un talento del genere senza costi di cartellino.

Il Benfica si muove e Mourinho gioca un ruolo chiave

Tra le squadre più attive c’è il Benfica, determinato a inserirsi con decisione. La presenza di José Mourinho è un fattore pesante: il tecnico ha chiesto esplicitamente l’argentino e punta a ricostruire con lui un rapporto tecnico e umano nato ai tempi della Roma. La stima è reciproca. Dybala conosce il valore della guida di Mourinho e vede nel progetto portoghese un ambiente ambizioso, spesso protagonista in Champions League.

Un’occasione che accende il mercato europeo

Il possibile parametro zero rende Dybala uno dei nomi centrali del prossimo mercato. Club di Liga, Premier League e Serie A osservano da vicino, consapevoli che un giocatore con la sua visione e la sua qualità può ancora determinare le partite di alto livello.

La posizione della Roma e il rischio addio

La Roma tenta di accelerare sul rinnovo, ma l’inserimento di Mourinho complica la trattativa. A Trigoria cresce la preoccupazione: l’argentino ha un forte legame con la piazza, ma la prospettiva di una nuova avventura in un progetto competitivo come quello del Benfica potrebbe convincerlo a cambiare strada.

