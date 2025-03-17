Dybala, che tegola! c’è lesione, salta il derby?

Dopo aver archiviato la pratica Cagliari, seppur solamente per 1-0 all’Olimpico, l’attenzione in casa Roma è tutta sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito dal campo solamente dopo 10 minuti dal suo ingresso. Da Trigoria però, non arrivano buone notizie: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra.

ROMA, TEGOLA DYBALA: OUT CONTRO LECCE E JUVE, DERBY A RISCHIO?

Il fuoriclasse argentino quindi, sarà costretto a stare ai box almeno per un mese. Ciò significa che la Joya non sarà disponibile né per la trasferta di Lecce, né per lo scontro diretto per l’Europa contro la sua Juventus, oltre agli impegni con la nazionale argentina. La speranza di tutto l’ambiente giallorosso è quella di recuperare Dybala per il derby contro la Lazio, in programma il prossimo 13 aprile, ma al momento sembra essere molto complicato. È molto più probabile che il numero 21 faccia il suo rientro in campo nella gara dell’Olimpico contro il Verona.

NON SOLO DYBALA: C’È LESIONE ANCHE PER RENSCH

Mister Ranieri non dovrà fare i conti solamente con lo stop di Dybala. Infatti, oltre all’argentino, a fermarsi è Devyne Rensch che nonostante il dolore accusato nella gara di ieri, è rimasto in campo pur di non lasciare la Roma in 10 uomini, visto che gli slot per le sostituzioni erano esauriti. Anche per l’olandese, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione, nello specifico una lesione all’adduttore sinistro e i tempi di recupero sono simili a quelli di Dybala: il classe 2003 cercherà di tornare ad essere disponibile per il Derby, almeno dalla panchina.

