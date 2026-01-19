 Salta al contenuto
Duello Juve-Napoli per En-Nesyri: la corsa al prestito è aperta

Cristiano Abbruzzese
2 min
En Nesyri

È ufficialmente iniziata la battaglia di mercato tra Juventus e Napoli per Youssef En-Nesyri. Dopo aver atteso il termine della Coppa d’Africa (conclusa ieri con la finale del Marocco), le due grandi della Serie A accelerano per aggiudicarsi il centravanti del Fenerbahçe.

Perché Napoli e Juventus lo vogliono

Il Napoli di Antonio Conte cerca un attaccante di peso per affiancare Rasmus Hojlund, soprattutto in vista della possibile cessione di Lorenzo Lucca e con Romelu Lukaku non sempre disponibile. La Juventus, dopo le difficoltà nell’operazione per Jean-Philippe Mateta, vede in En-Nesyri un’alternativa valida e immediata per rinforzare il reparto offensivo.

Una trattativa a prestito, con cifre contenute

La formula su cui si sta trattando è quella del prestito oneroso, perfetta per le esigenze di bilancio di entrambi i club. Il costo totale dell’operazione, tra indennizzo al club turco e parte dello stipendio del giocatore, si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Il Fenerbahçe ha già aperto alla cessione del marocchino, 28 anni, che nella stagione in corso ha messo a segno 8 reti in 25 presenze.

La decisione è ora nelle mani del giocatore, appena rientrato dalla competizione continentale. Entrambe le società stanno spingendo per chiudere rapidamente, in una corsa contro il tempo che anima il mercato italiano.

