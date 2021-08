Intervenuto ai microfoni di SportItalia, il ds del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato del futuro di Junior Messias.

Ds Crotone su Messias – Queste le sue parole.

“Il giocatore è richiesto da 2-3 società importanti, il Milan non si è fatto più vivo dopo un iniziale interessamento. Non so cosa succederà domani, ma sicuramente qualcosa si farà e una di queste squadre lo prenderà perché è un giocatore importante. Chi lo prenderà farà un salto di qualità enorme”.

LEGGI, AD ESEMPIO: