Dragusin-Roma, trattativa nel caos: il Napoli ci prova

L’affare Radu Dragusin tra Roma e Tottenham Hotspur è in stallo totale. Mentre il difensore rumeno spinge da giorni per indossare la maglia giallorossa, le trattative sono bloccate sulla formula del trasferimento, creando un’opportunità per un colpo di scena firmato Napoli.

La volontà del giocatore e il nodo contrattuale

Dragusin ha espresso chiaramente la Roma come sua destinazione preferita, rifiutando altre opzioni come il RB Lipsia che proponeva un acquisto a titolo definitivo. Il suo procuratore, Florin Manea, ha dichiarato: “E’ un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma”. Tuttavia, il Tottenham rifiuta la formula del prestito con opzione d’acquisto voluta dai giallorossi, chiedendo un obbligo di riscatto garantito o una vendita immediata.

Lo stallo sul prezzo e l’ingresso del Napoli

Il vero scoglio è economico. L’agente di Dragusin ha indicato il valore del giocatore a 25 milioni di euro, ben al di sopra dei 15-20 milioni inizialmente riportati. Questo stallo ha spinto il Napoli di Antonio Conte, ex allenatore degli Spurs, a fare un’inchiesta ufficiale per il difensore, aggiungendo un rivale inatteso alla Roma.

Le prospettive future

La Roma, cauta dopo il recente grave infortunio al ginocchio del giocatore, non vuole assumersi rischi finanziari eccessivi. Con il Tottenham in difficoltà e un possibile avvicendamento in panchina, tutte le trattative in uscita dal club londinese sono temporaneamente sospese. La finestra per chiudere l’operazione si sta rapidamente riducendo, con Dragusin che aspetta una svolta prima di dover valutare opzioni meno desiderate.