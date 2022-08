DRAGOWSKI ALLO SPEZIA – Colpo di scena in casa Spezia. Per la porta, con Provedel a un passo dalla Lazio, sarebbe molto vicino Bartlomej Dragowski.

Sembrava fatta per Alex Meret, ma nelle ultime ore i discorsi per il portiere polacco avrebbero avuto una importante accelerata.

DRAGOWSKI ALLO SPEZIA

DRAGOWSKI ALLO SPEZIA – Riferisce in esclusiva Alfredo Pedullà: “C’è l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%, siamo davvero ai dettagli. Operazione da 2,5 milioni circa più bonus. […] La domanda ora scatta in automatico: e Meret? Lo Spezia ha voluto accelerare per Dragowski, adesso il portiere del Napoli valuterà le altre proposte già raccontate (Torino e Leicester)“.

