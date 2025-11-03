Dowman, il nuovo gioiello dell’Arsenal: talento e maturità precoce

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Max Dowman, il più giovane titolare nella storia dell’Arsenal

A soli quindici anni e 302 giorni, Max Dowman ha scritto una nuova pagina di storia all’Emirates Stadium, diventando il più giovane titolare di sempre dell’Arsenal. L’esordio in Coppa di Lega contro il Brighton ha confermato quanto il talento inglese sia già pronto per palcoscenici importanti: cinque dribbling riusciti su nove tentati, nove contrasti vinti — più di qualsiasi altro giocatore in campo — e una personalità che ha sorpreso persino i compagni.

Arteta elogia Dowman ma invita alla calma

Il tecnico Mikel Arteta ha raccontato che Dowman ha reagito con un semplice sorriso alla notizia della titolarità. “Per lui tutto è naturale. Gioca con coraggio e determinazione”, ha detto l’allenatore, sottolineando però la necessità di proteggerlo. “È ancora uno studente e deve bilanciare scuola e calcio. Dobbiamo guidarlo con attenzione”. Se dovesse esordire in Champions League prima del suo sedicesimo compleanno, diventerebbe il più giovane di sempre nella competizione.

L’Arsenal punta sulla nuova generazione

Oltre a Dowman, anche André Harriman-Anouch (17 anni) ha esordito, partecipando al secondo gol dell’Arsenal con un ottimo scambio con Jurrien Timber prima della rete di Bukayo Saka. Dal vivaio dell’Hale End sono arrivati anche Ethan Nwaneri e Miles Lewis-Skelly, protagonisti del primo gol.

Il messaggio è chiaro: l’Arsenal sta costruendo il futuro partendo dai suoi giovani. E Max Dowman è la punta più luminosa di questa nuova generazione.

