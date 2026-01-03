Dovbyk lascia la Roma ma resta in Serie A? Idea Napoli sul tavolo

Una pista che prende forma

Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe restare legato alla Serie A, anche lontano dalla Roma. Secondo il Corriere dello Sport, gli agenti dell’attaccante ucraino avrebbero proposto il classe 1997 al Napoli, sondando il terreno per un’operazione che consentirebbe al giocatore di non lasciare il campionato italiano. Una soluzione gradita allo stesso Dovbyk, che vede nell’Italia il contesto ideale per rilanciarsi.

Le valutazioni del Napoli

Il Napoli osserva con attenzione ma senza fretta. La priorità del club campano è chiara: chiudere il mercato di gennaio a saldo zero, bilanciando entrate e uscite. Prima di affondare il colpo servirà liberare spazio in rosa e a bilancio. In questo senso, il nome di Lucca resta tra i possibili partenti, anche se al momento non esistono trattative avanzate.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Roma pronta all’addio

In casa Roma l’addio a Dovbyk non è più un tabù. L’attaccante non ha inciso come previsto e una cessione, anche temporanea, viene considerata funzionale a ridisegnare l’attacco. La volontà del club è evitare minusvalenze e trovare una sistemazione che soddisfi tutte le parti.

Scenario aperto

Nel frattempo Dovbyk prosegue il lavoro personalizzato, in attesa di sviluppi concreti. La pista Napoli resta sullo sfondo, ma è reale. Il mercato è appena entrato nel vivo e, senza clamore, questa potrebbe diventare una delle operazioni più interessanti dell’inverno in Serie A.