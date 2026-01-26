Douvikas show: doppietta e rigore, il Como sogna l’Europa

Il Como continua a stupire e lo fa con una prestazione che lascia il segno. Il netto 6-0 rifilato al Torino certifica lo stato di forma della squadra di Cesc Fabregas e rilancia con forza le ambizioni europee. Protagonista assoluto della serata è stato Tasos Douvikas, autore di due gol e capace di procurarsi anche un rigore, guadagnandosi il premio di migliore in campo.

Douvikas decisivo

L’attaccante della nazionale greca ha offerto una prova completa, fatta di qualità, lucidità e presenza costante negli ultimi sedici metri. I due gol raccontano solo in parte l’impatto di Douvikas, sempre nel vivo dell’azione e fondamentale nel dare profondità e soluzioni offensive al Como. Una prestazione che conferma la sua crescita e il peso specifico sempre maggiore nello scacchiere di Fabregas.

Il lavoro di Fabregas

Dietro il successo c’è un progetto chiaro. Il Como migliora partita dopo partita, con un’identità definita e una mentalità ambiziosa. “È incredibile quello che stiamo facendo”, ha spiegato Douvikas, sottolineando come i risultati siano la conseguenza di un lavoro costruito con pazienza e continuità. Concetti semplici, ma solidi, che stanno portando la squadra a guardare oltre la salvezza.

Il sogno Europa

Quando si parla di Champions League, Douvikas frena l’entusiasmo. Nessuna corsa in avanti, solo attenzione al presente. L’obiettivo resta migliorare gara dopo gara, senza perdere equilibrio. Ma intanto il Como c’è, convince e sogna. E con un Douvikas così, pensare in grande non è più un’eresia.