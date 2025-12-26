Douglas Luiz-Forrest, riscatto sul campo e sul mercato: le parole

Il centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, Douglas Luiz, ha parlato della propria esperienza al Nottingham Forrest; parole

NOTTINGHAM FORREST DOUGLAS LUIZ PAROLE – Douglas Luiz prova a ripartire dopo la fallimentare esperienza alla Juventus. Fiore all’occhiello della sessione estiva 2024 del club bianconero, il rapporto tra il centrocampista brasiliano e la Vecchia Signora non è mai definitivamente sbocciato. Dopo una stagione molto complicata vissuta a Torino, il classe 1998 ha scelto di vestire la maglia del Nottingham Forrest, non senza incontrare diverse difficoltà anche Oltre Manica. L’inizio di stagione da incubo della squadra ha portato a tre cambi di guida tecnica in poche settimane, complici i deludenti risultati di una squadra che, solo qualche mese fa, si era rivelata la vera sorpresa della Premier League. Ora, tuttavia, le cose sembrano procedere per il verso giusto: malgrado l’ultima sconfitta contro il Fulham, il Nottingham mantiene 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Intercettato dai microfoni del Daily Mail, Douglas Luiz ha espresso parere positivo sulle ultime settimane vissute in Inghilterra e sul rapporto con Sea Dyche, allenatore chiamato a risollevare una squadra in piena crisi di identità e risultati: “Le cose procedono molto meglio, adesso. Nel momento in cui ti ritrovi ad affrontare tre cambi di allenatori in poco tempo, devi abituarti ai ritmi imposti da ognuno nei vari allenamenti. Personalmente punto sempre sempre a star meglio dal punto di vista fisico e fornire il mio apporto alla causa. Ho trascorso un anno molto difficile alla Juventus, costituito da delusioni in serie e tanti infortuni: dovevo cambiare. Qui, però, sono davvero felice. Ho trovato un grande club, grandi amici e sono felice di esser qui”.

Douglas Luiz vota Nottingham Forrest: il riscatto sembra più vicino

Gli accordi tra Juventus e Forrest prevedono un obbligo di riscatto del cartellino di Douglas Luiz nel caso in cui il brasiliano prendesse parte a 15 presenze da (almeno) 45 minuti ciascuna: nelle casse della Vecchia Signora, a quel punto, entrerebbero 25 milioni di euro. Il brasiliano sembra già aver effettuato la propria scelta per il futuro e sembra sempre più lontano da Torino.