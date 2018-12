Dossena: “Napoli, essere l’anti-Juve non è facile. Ancelotti sta sfruttando benissimo la rosa”

''Anfield è un monumento al calcio, ma gli azzurri dovranno cercare di fare la gara che hanno fatto al San Paolo''

Dossena: Napoli contro il Frosinone? Guai a scendere in campo pensando ad Anfield, anche perché la Juventus ha un match molto difficile con l’Inter

Andrea Dossena, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli su NapoliMagazine.Com. Queste le sue dichiarazioni:

“L’essere l’anti-Juve non è per niente facile perché stare dietro ad una corazzata del genere è un po’ frustrante. Detto questo, però, bisogna fare solo complimenti al Napoli che sta facendo benissimo in Champions in un girone difficilissimo e molto bene anche il campionato e questo è stato possibile grazie ad un allenatore importante e decisivo come Ancelotti.

Un attaccante ha sempre bisogno di fare gol e quando non giochi con continuità può diventare un problema, però Milik ha sempre dimostrato di essere all’altezza, senza dimenticare quanto sia stato bersagliato dalla sfortuna. Comunque, va dato atto ad Ancelotti di sfruttare al massimo la rosa, ottenendo ottimi risultati.

Questa gestione dell’allenatore sta permettendo al Napoli di fare il definitivo salto di qualità, soprattutto in Champions, anche se contrariamente ad altri gironi, nonostante sia imbattuto e primo in classifica, diventa decisiva la trasferta di Liverpool.

Anfield è un monumento al calcio, ma gli azzurri dovranno cercare di fare la gara che hanno fatto al San Paolo, anche se non sarà facile considerato il calore dei tifosi dei Reds. Speravo che nella scorsa giornata di campionato il Napoli riuscisse a rubare punti alla Juventus, ma se i bianconeri continuano a correre come stanno facendo, diventa davvero difficile.

Contro il Frosinone, guai a scendere in campo pensando ad Anfield, anche perché la Juventus ha un match molto difficile con l’Inter e, alla fine, il Napoli potrebbe anche ridurre la distanza con i bianconeri.

Malcuit somiglia molto al Ghoulam dei primi tempi, molto bravo ad impostare un po’ meno a difendere, se riuscirà a migliorare sarà un bene per lui e per il Napoli, Mario Rui non smette di sorprendere e a Bergamo ha disputato una partita eccezionale, mentre a Ghoulam posso solo augurare di tornare prestissimo in campo, anche se dovremo avere un po’ di pazienza. Conoscendo Mazzarri, sono sicuro che tornerà come al solito, pieno di grinta e di voglia di fare bene”. Conclude Dossena