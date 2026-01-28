Dortmund-Inter, Chivu ai playoff CL: “Gara seria e matura, può darci autostima; ultimamente, crescita esponenziale”

L’Inter vince 2-0 a Dortmund, reti di Dimarco e Diouf contro il Borussia ma non basta per qualificarsi direttamente alla prossima fase di Champions League: ai microfoni Sky Sport, Cristian Chivu ha analizzato la gara. Così il tecnico nerazzurro:

“Abbiamo quello che meritiamo, non guardiamo indietro, ci prendiamo quello che abbiamo fatto. Non era semplice nemmeno stasera in questo stadio, con questa energia, abbiamo fatto una gara seria, matura, potevamo avere più fame e concretezza nel primo tempo, abbiamo pagato un po’ di superficialità ma siamo contenti perché questa squadra sta lavorando sodo, ultimamente la crescita è esponenziale e un risultato del genere può dare tanta autostima e fiducia“.

Bodo o Benfica di Mourinho l’avversario nei playoff: “In questo momento ho l’idea di affrontare Nicola domenica (Cremonese-Inter), siamo costretti a dormire qua stanotte, viaggeremo e ci alleneremo, pensiamo sempre alla prossima che è quella più importante“.

Su Dimarco: “Ci godiamo un giocatore maturo ,completo, siamo molto felici di quello che sta facendo“.

Chivu conclude: “La parola umiltà è la parola chiave di quello che accade in questo gruppo, sono venticinque giocatori che fanno di tutto per essere protagonisti, hanno la possibilità a turno di mettersi in mostra e dare una mano importante. Vorrei sottolinearne la prova di Sommer, Luis Henrique, lo stesso Diouf che ha avuto la pazienza di lavorare bene, non lamentarsi e capire quanto sia difficile indossare questa maglia, le aspettative perché l’Inter si è costruita una reputazione importante; contento sia riuscito a bloccarsi, deve continuare così. Abbiamo raggiunto una maturità importante, il lavoro al primo posto e l’umiltà sempre, non dobbiamo mai perdere il nostro atteggiamento e la nostra mentalità“.