Dortmund-Atalanta 2-0, Palladino: “Meglio la ripresa, non facile ma ritorno a Bergamo con grande intensità”
Raffaele Palladino ha commentato ai microfoni Sky Sport la sconfitta dell’Atalanta a Dortmund nell’andata dei playoff di Champions League. Il Borussia si avvicina agli ottavi:
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
“Le assenze? Dobbiamo guardare chi c’è, gli infortunati sono infortunati; un peccato, siamo partiti già 1-0, sapevamo loro sono un’ottima squadra con tante individualità, giocatori forti che potevamo attaccarci questa profondità e poi un cross laterale dove abbiamo marcato male in area di rigore e potevamo fare meglio. Non abbiamo giocato bene tecnicamente, abbiamo fatto un po’ di errori, ci chiudevamo da un lato, non siamo stati bravi e ordinati. Nel secondo tempo meglio, più soluzioni, giocato meglio tecnicamente e potevamo fare qualcosa in chiave offensiva, ci è mancata qualità negli ultimi metri.
Ora abbiamo il secondo tempo in casa nostra, i ragazzi sono consapevoli e andremo a fare una partita di ritorno con grande intensità“.
Palladino aggiunge: “Sono rimasto colpito dai due centrocampisti di qualità, hanno tutto ma la mentalità dev’essere di avere coraggio, queste partite ci servono per capire la loro e la nostra forza. E’ ancora tutto aperto, non sarà facile ma ci credo e sarà una bolgia in casa nostra come lo è stato qui. Il nostro sogno è di passare il turno, poi queste partite ci fanno crescere“.