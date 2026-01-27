Doppio rinnovo Juventus: Yildiz verso il 2031, Spalletti frena

La Juventus guarda con decisione al proprio futuro, ma i tempi per costruirlo potrebbero non essere sincronizzati. Il club bianconero ha avviato due negoziati cruciali: uno con il giovane talento Kenan Yildiz, l’altro con l’allenatore Luciano Spalletti. Obiettivo comune, una stesura di nuovi contratti a lungo termine; approcci diversi, che riflettono le distinte sensibilità dei protagonisti coinvolti.

Mentre con Yildiz il traguardo sembra ormai a portata di mano, con Spalletti la situazione richiede più pazienza. Il tecnico toscano, arrivato a stagione in corso, preferisce infatti rimandare ogni discussione a luglio, per consentire alla società una valutazione completa del suo operato.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Yildiz, l’affare è in dirittura d’arrivo

I dialoghi tra la Juventus e l’entourage di Kenan Yildiz procedono da settimane e hanno ormai superato gli scogli più importanti. Il giovane turco, attualmente legato al club fino al 2029, è sul punto di firmare un prolungamento che lo terrà a Torino fino al 2031.

Il nuovo accordo rappresenterebbe un salto di qualità economico e di status: lo stipendio annuale netto di Yildiz passerebbe dagli attuali 1,5 milioni di euro a circa 6 milioni, cifra che lo porterebbe alla pari con Jonathan David, attualmente il giocatore più pagato della rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’unico dettaglio ancora da definire è quello legato al bonus alla firma. Una volta risolta questa ultima questione, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in qualsiasi momento, spegnendo sul nascere le sirene di approcci esterni, specialmente dalla Premier League.

Spalletti: massima fiducia, ma si parla a luglio

La situazione di Luciano Spalletti è diametralmente opposta per filosofia. Chiamato a sostituire Igor Tudor con un contratto di soli otto mesi, il tecnico ha sempre mantenuto una posizione chiara: ogni conversazione sul futuro dovrà avvenire solo al termine della stagione in corso.

Questa scelta, più volte ribadita da Spalletti, nasce da un senso di responsabilità. Da un lato, vuole dare alla società, e in particolare al presidente John Elkann che ne è entusiasta, tutto il tempo necessario per valutare il suo lavoro in modo oggettivo. Dall’altro, si tutela chiedendo garanzie tecniche per le prossime stagioni, dove l’obiettivo non sarà più la costruzione, ma il ritorno alla vittoria di trofei.

Ti potrebbe interessare Dro Fernández, il talento della Masia che scappa al PSG Calciomercato News

Sul tavolo del tecnico c’è già una proposta concreta della Juventus: un contratto valido fino al 2028. I dirigenti Damien Comolli e Marco Ottolini sono pronti a sedersi al tavolo non appena Spalletti darà il via libera. La volontà del club è chiara: fare dell’allenatore toscano il faro del progetto bianconero dei prossimi anni.

Un futuro da costruire a braccetto

La strategia della Juventus è trasparente: puntare sulla duplice colonna Yildiz-Spalletti per guidare la rinascita sportiva. L’affidabilità del giovane campione in campo e l’esperienza carismatica del tecnico in panchina rappresentano i pilastri su cui fondare le ambizioni future.

Ti potrebbe interessare Mercato Atalanta: Samardzic vicino alla Fiorentina Atalanta Calcio News 24/7

Se il rinnovo di Yildiz è atteso a brevissimo, per quello di Spalletti bisognerà attendere la fine di una stagione che, sotto la sua guida, ha già visto un netto rialzo di prestazioni e risultati. Due tempistiche diverse, per un unico, grande obiettivo: tornare a competere ai massimi livelli.