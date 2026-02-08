Doppietta Baumgartner, Lipsia corsaro a Colonia e ritorno in top 4

Il Lipsia colpisce e risponde

Al RheinEnergieStadion finisce 1-2 tra Colonia e Lipsia, con i ragazzi della Red Bull che tornano tra le prime quattro della Bundesliga dopo il 21° turno. Avvio vivace, con Péter Gulácsi subito decisivo su Said El Mala e la replica ospite affidata a Yan Diomande, impreciso da buona posizione. Il Lipsia cresce sulle palle inattive e trova il vantaggio al secondo tentativo: cross chirurgico di David Raum e colpo di testa vincente di Christoph Baumgartner, alla 18ª gara su 21 in cui i sassoni passano avanti per primi.

Reazione Colonia e nuova svolta

La ripresa si apre con l’orgoglio del Colonia. Ísak Jóhannesson rifinisce per Jan Thielmann, che pareggia con una conclusione precisa all’incrocio. La risposta del Lipsia è immediata e ancora decisiva: Xaver Schlager innesca Baumgartner, rapido nel girarsi e nel trovare il primo palo per la doppietta personale.

Finale di sofferenza e classifica

Nel finale l’austriaco si erge a protagonista anche in difesa, salvando sulla linea un tiro di Thielmann. Antonio Nusa sfiora il colpo del ko colpendo il palo, ma il risultato non cambia. Il Lipsia difende il vantaggio e sale al quarto posto, rilanciando ambizioni europee; per il Colonia resta il rammarico: sfuma la terza vittoria casalinga consecutiva, nonostante una prestazione generosa.