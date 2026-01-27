Dopo Kolo Muani, la Juve mira a Biereth e Beto per Spalletti

La Juventus è in piena caccia all’attaccante. Con il rientro prepotente nella lotta Champions, il club bianconero vuole regalare a Luciano Spalletti un rinforzo offensivo di peso prima della chiusura del mercato. La pista del ritorno di Randal Kolo Muani, fortemente voluta dal giocatore, sembra sfumata per la chiusura del Paris Saint-Germain. Analogamente, si sono raffreddate le strade per Youssef En-Nesyri del Siviglia e per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, quest’ultimo giudicato troppo costoso.

La dirigenza, con il Direttore Sportivo Marco Ottolini, sta quindi esplorando alternative concrete. Nel mirino della Juventus sono finiti due profili ben distinti: l’esperto Beto dell’Everton e il giovane talento Mika Biereth dell’AS Monaco, quest’ultimo osservato da vicino anche dall’Everton. I prossimi giorni saranno decisivi per capire su quale dei due il club deciderà di puntare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Mika Biereth: il gioiello danese nel mirino

Il nome di Mika Biereth rappresenta la novità più affascinante per la tifoseria bianconera. L’attaccante danese, classe 2003, è un profilo emergente che sembra rispondere perfettamente all’identikit tracciato da Spalletti: un centravanti fisico, potente, in grado di fungere da punto di riferimento in area di rigore.

Alto 187 cm, Biereth vanta una forza fisica dirompente e una spiccata attitudine al gioco aereo e ai duelli con i difensori centrali. Formatosi nel vivaio dell’Arsenal, ha trovato la consacrazione durante la sua esperienza allo Sturm Graz, che gli ha aperto le porte del Monaco nel gennaio 2025 per circa 13 milioni di euro. Nella stagione in corso in Ligue 1, ha collezionato 17 presenze con 2 reti all’attivo, spesso partendo dalla panchina. Il suo valore di mercato è stimato attorno ai 22 milioni di euro ed è legato al club monegasco con un contratto di lungo termine, in scadenza nel 2030.

Beto: il ritorno in Serie A è possibile?

L’altra pista attiva è quella di Beto. Il centravanti portoghese, classe 1998, è un volto noto al calcio italiano dopo la sua positiva esperienza all’Udinese, dove nella stagione 2022/23 ha realizzato 10 reti in campionato. Trasferitosi all’Everton, non è riuscito a ripetere le stesse prestazioni, segnando 3 gol in 26 partite complessive con i Toffees.

Proprio la difficoltà a imporsi in Premier League potrebbe spingere il giocatore a valutare con favore un ritorno in Serie A, dove ha già dimostrato di poter essere produttivo. Per la Juventus, sarebbe un’opzione più immediata e forse più economica rispetto a Biereth, un profilo già rodato nei campionati italiani.

La strategia della Juventus e i prossimi passi

La scelta tra i due profili rifletterà la strategia del club. Beto rappresenterebbe una soluzione più pronta all’uso, un giocatore che non ha bisogno di tempo di ambientamento. Mika Biereth, al contrario, è un investimento sul futuro: un talento grezzo da plasmare, che promette un alto margine di crescita e rivendita.

La sfida di Champions League in programma tra Juventus e Monaco potrebbe offrire un’occasione perfetta per un primo, informale contatto tra le dirigenze per parlare del danese. Nel frattempo, i contatti con l’Everton per Beto procedono parallelamente.

Ti potrebbe interessare Napoli, pista Martin Terrier. Ma ora è corsa contro il tempo Bundesliga Calcio News

Il messaggio di Luciano Spalletti è stato chiaro: la squadra ha bisogno di un “numero 9” di peso. Ora la palla passa alla dirigenza, chiamata a concludere una trattativa in tempi strettissimi per non deludere le aspettative del tecnico e di una piazza che chiede a gran voce un colpo di mercato significativo.