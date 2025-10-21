Dopo il no all’Arabia, Orsolini è pronto al rinnovo col Bologna

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Riccardo Orsolini è sempre più il simbolo del Bologna. Lo sta dimostrando in questo avvio di campionato con ben 5 reti all’attivo che lo rendono momentaneamente il capocannoniere della Serie A, complice anche un avvio sottotono da parte della maggior parte degli attaccanti del nostro campionato.

RETROSCENA BOLOGNA, ORSOLINI VICINO ALL’ARABIA IN ESTATE. ORA IL RINNOVO FINO AL 2030

Il rapporto tra i rossoblù e Orsolini, però, avrebbe potuto conoscere la parola fine la scorsa estate. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Al-Qadsiah aveva provato a prendere il classe ’97, tentando di formare una coppia d’attacco tutta italiana insieme a Mateo Retegui, arrivato dall’Atalanta per 68 milioni di euro. Tuttavia, il numero 7 felsineo ha declinato l’offerta, rinunciando ad un ingaggio a doppia cifra. Una vera e propria dichiarazione d’amore al suo Bologna.

Ora, dunque, la priorità si chiama rinnovo. L’attuale contratto ha data di scadenza fissata per il 30 giugno 2027 e il Bologna è pronto a blindare il proprio giocatore chiave. L’intenzione è prolungare il contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030 a 3 milioni di euro netti a stagione.

