Dopo i portoghesi, Milan a Italiano? Lui frena: “Sul mio rinnovo…”

ITALIANO RINNOVO – Mai sosta ai box fu più desiderata in casa Bologna, macchina composta da ingranaggi quasi perfetti, sulla falsariga della passata stagione, che viaggia fortissimo in vista del grande rush finale del campionato. Al rientro dalla pausa per le nazionali per gli impegni in Nations League, la squadra di Vincenzo Italiano sarà attesa dalla delicatissima sfida di Venezia, con i padroni di casa che hanno inchiodato sul pareggio il Napoli di Conte nell’ultimo turno di Serie A. Dopo quattro vittorie consecutive, rispettivamente contro Milan, Cagliari, Verona e Lazio, con i biancocelesti malcapitati in Emilia e umiliati per cinque reti a zero, il gruppo di Italiano ha momentaneamente raggiunto il quarto posto in classifica. Eppure, pur riponendo priorità al presente, uno sguardo della società è rivolto anche al futuro, con il rinnovo del tecnico che già tiene banco in casa felsinea.

Italiano ammette: “Nessun colloquio per il rinnovo, ma…”

Non stanno passando inascoltate, evidentemente, le voci che accostano Vincenzo Italiano alla panchina del Milan, con il Diavolo intento a sfogliare la margherita dei candidati nostrani dopo aver affidato il corso di questa stagione a due tecnici portoghesi, Fonseca e Conceicao. Incalzato sull’argomento dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Fiorentina ha replicato: “I tifosi invocano il mio rinnovo contrattuale? Beh, con onestà devo ammettere che non ci sono trattative in corso o discussioni, ma la mia disponibilità sarebbe totale”, ha ammesso Italiano.

Dopo un inizio complicato, la squadra felsinea ha ricominciato a macinare punti e gioco in campionato, così come in Europa, dimostrando una grande maturità. In tal senso, il lavoro di un Mister che sta proiettando, nuovamente, la squadra tra le big del nostro calcio, non fa assolutamente più notizia. Italiano, intanto, chiude le porte al mercato e si augura di rinnovare il patto in scadenza al 30 giugno 2026.