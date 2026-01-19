Donnarumma già pensa all’Italia? La bomba dell’agente Raiola

Un’ondata di nostalgia, o un calcolato segnale di mercato? A soli sei mesi dal suo approdo al Manchester City, il futuro di Gianluigi Donnarumma è improvvisamente tornato al centro del dibattito. Il suo procuratore, Enzo Raiola, ha infatti aperto inaspettatamente alla possibilità di un ritorno del portiere in Serie A, mettendo in fibrillazione il mercato italiano.

Soddisfatto in Inghilterra, ma col cuore in Italia

Durante un’intervista, Raiola ha descritto un Donnarumma sereno e integrato nel progetto di Pep Guardiola. Tuttavia, ha aggiunto una frase destinata a fare rumore: “Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo”. Una dichiarazione che suona come un invito per i club italiani, sebbene l’agente abbia specificato che non ci sono trattative in corso.

Juventus e Inter in allerta, ma l’ostacolo è economico

Le parole di Raiola hanno immediatamente riacceso l’interesse di Juventus e Inter, da sempre ammiratrici del portiere azzurro. Tuttavia, qualsiasi trattativa si scontra con una realtà finanziaria insormontabile. Donnarumma percepisce al City uno stipendio da record, che parte da 15 milioni di euro netti a stagione. Un costo proibitivo per le casse della Serie A, che rende un trasferimento imminente pura fantamercato.

Una porta aperta sul futuro

La mossa di Raiola sembra quindi guardare lontano, piantando un seme per il futuro. Dimostra che il legame di Donnarumma con il calcio italiano resta forte e che, qualora le circostanze sportive o contrattuali dovessero cambiare, la strada per un ritorno non è preclusa. Per ora, però, il capitano della Nazionale rimane un pilastro del progetto del Manchester City.