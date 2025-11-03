Donadoni torna in panchina: accordo vicino con lo Spezia

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Roberto Donadoni pronto al ritorno in panchina

Dopo cinque anni lontano dai campi, Roberto Donadoni è pronto a rimettersi in gioco. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è a un passo dal firmare con lo Spezia, fanalino di coda della Serie B. Un ritorno inatteso, che segna la fine di un lungo periodo di pausa dopo la sua ultima esperienza con lo Shenzen.

L’accordo con lo Spezia è vicino

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accordo tra Donadoni e lo Spezia Calcio è ormai in dirittura d’arrivo. Mancano solo le firme, ma la società ligure sembra pronta a cambiare guida tecnica dopo i risultati deludenti di Luca D’Angelo. Con 7 punti in 11 giornate, la squadra condivide l’ultimo posto con la Sampdoria, e il rischio retrocessione è già concreto.

Una sfida complessa in Serie B

Per Donadoni, si tratta di una vera e propria missione di salvataggio. L’ex allenatore del Bologna e dello Shenzhen in Cina tornerà in panchina dopo un lungo stop, con l’obiettivo di ridare fiducia e ordine a un gruppo in difficoltà. La dirigenza spezzina valuta di presentarlo già prima della prossima sfida contro il Bari, per dare subito una scossa all’ambiente.

Il ritorno di Roberto Donadoni in Serie B rappresenta una scommessa audace per entrambe le parti: l’esperienza e la calma del tecnico lombardo dovranno riaccendere le speranze di una squadra in crisi profonda.

