Dominio Premier: 6 squadre inglesi nella prossima UCL a un passo

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 2 Maggio 2025 · Aggiornato il 3 Maggio 2025

La Champions League parla sempre più inglese. Infatti, dopo l’ufficialità delle cinque squadre nella prossima edizione del torneo – grazie al primo posto nel ranking UEFA – l’Inghilterra potrebbe addirittura arrivare a sei rappresentanti. Si tratterebbe di un record assoluto e tutto dipende dai risultati in Europa League di Tottenham e Manchester United, che, a meno di clamorosi ribaltoni nelle semifinali di ritorno, si dovrebbero affrontare in finale, contendendosi non solo la coppa, ma anche la qualificazione alla prossima Champions.

CHAMPIONS LEAGUE, TOTTENHAM E MANCHESTER UNITED FANNO SOGNARE L’INGHILTERRA: SEI SQUADRE INGLESI NEL 2025/2026?

Sia i Red Devils che gli Spurs, nelle rispettive semifinali di andata, hanno fornito delle prestazioni molto solide e messo più di un piede nella finalissima di Bilbao. Il Tottenham non ha faticato ad imporsi per 3-1 contro la sorpresa di questa Europa League, il Bodo Glimt, reduce dallo storico passaggio del turno in casa della Lazio. La formazione di Postecoglou infatti, ha impiegato meno di un minuto a passare in vantaggio con il gol di Johnson, seguito dal raddoppio di Maddison e il rigore di Solanke. I norvegesi però, non si arrendono e Saltnes segna il gol del 3-1 che regala delle speranze ai gialloneri in vista del ritorno.

Vittoria molto più difficile e inaspettata quella del Manchester United, che supera l’Athletic Bilbao al San Mames con un successo netto. La squadra di Amorim parte subito benissimo e trova il gol del vantaggio con Casemiro, ma la vera svolta arriva al minuto 37: calcio di rigore per gli inglesi e rosso al difensore Vivian. Da qui, si fa tutto in discesa per i Red Devils: Bruno Fernandes, dopo aver trasformato il rigore, chiude i giochi allo scadere del primo tempo, siglando la doppietta personale e il definitivo 0-3.

