Disastro Napoli, 6-2 col PSV: crollo totale in Champions League

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Crollo azzurro a Eindhoven

Notte da dimenticare per il Napoli di Antonio Conte, travolto 6-2 dal PSV al Philips Stadion. Gli azzurri, reduci da un avvio incerto in Champions League, incassano la seconda sconfitta in tre partite e complicano il cammino verso gli ottavi.

Buon avvio, poi il blackout

Il Napoli era passato in vantaggio al 31’ con Scott McTominay, bravo a concretizzare l’assist di Leonardo Spinazzola. Ma il vantaggio è durato poco. Un autogol sfortunato di Alessandro Buongiorno e la rete di Ismael Saibari hanno ribaltato il risultato in tre minuti. Nella ripresa, i partenopei sono crollati: la doppietta di Dennis Man e i gol di Pepi e Driouech hanno completato il pesantissimo 6-2. In mezzo, la seconda rete personale di McTominay, utile solo alle statistiche.

Un tracollo storico

I numeri raccontano la portata del disastro. È la prima volta che il Napoli subisce sei reti in una competizione europea. L’ultima sconfitta con un margine simile risale al 1997, un 3-6 contro la Sampdoria in Serie A. La squadra di Conte ha mostrato fragilità difensive preoccupanti, peggiorate dall’espulsione di Lorenzo Lucca per proteste.

Conte sotto esame

Il momento è critico: quattro sconfitte stagionali di cui due in coppa. Servirà una reazione immediata per evitare che la crisi diventi strutturale.

