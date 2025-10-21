Disastro Napoli, 6-2 col PSV: crollo totale in Champions League
Foto © Stefano D’Offizi
Crollo azzurro a Eindhoven
Notte da dimenticare per il Napoli di Antonio Conte, travolto 6-2 dal PSV al Philips Stadion. Gli azzurri, reduci da un avvio incerto in Champions League, incassano la seconda sconfitta in tre partite e complicano il cammino verso gli ottavi.
Buon avvio, poi il blackout
Il Napoli era passato in vantaggio al 31’ con Scott McTominay, bravo a concretizzare l’assist di Leonardo Spinazzola. Ma il vantaggio è durato poco. Un autogol sfortunato di Alessandro Buongiorno e la rete di Ismael Saibari hanno ribaltato il risultato in tre minuti. Nella ripresa, i partenopei sono crollati: la doppietta di Dennis Man e i gol di Pepi e Driouech hanno completato il pesantissimo 6-2. In mezzo, la seconda rete personale di McTominay, utile solo alle statistiche.
Un tracollo storico
I numeri raccontano la portata del disastro. È la prima volta che il Napoli subisce sei reti in una competizione europea. L’ultima sconfitta con un margine simile risale al 1997, un 3-6 contro la Sampdoria in Serie A. La squadra di Conte ha mostrato fragilità difensive preoccupanti, peggiorate dall’espulsione di Lorenzo Lucca per proteste.
Conte sotto esame
Il momento è critico: quattro sconfitte stagionali di cui due in coppa. Servirà una reazione immediata per evitare che la crisi diventi strutturale.
