Disasi in stand by, il Milan valuta altri profili: le richieste di Allegri…

DISASI MILAN ALLEGRI – Un asse sempre caldissimo, quello tra Londra e Milano. Tra Milan e Chelsea si è instaurato un rapporto che va oltre il semplice Canale della Manica, con diversi affari di mercato che hanno condotto molti “Men in Blues” a vestire rossonero: da Tomori, a Loftus-Cheek, passando per Pulisic e Nkunku, solo per citarne alcuni. E nemmeno le ultime vicissitudini estive di Mike Maignan, per il quale le due società non hanno trovato l’accordo decisivo per l’approdo dell’estremo difensore alla corte di Maresca, hanno incrinato un rapporto ben saldo da diversi anni. Ora, in vista di gennaio, la tratta Londra-Milano potrebbe essere percorsa da Axel Disasi.

Il centrale francese, tuttavia, non starebbe trovando un alleato di ferro in Massimiliano Allegri, tecnico rossonero le cui richieste portavano a un altro centrale che aveva, a sua volta, vestito sia il rossonero che il Blue: Thiago Silva. Il veto posto dalla dirigenza rossonera all’eventuale ritorno del brasiliano a Milanello ha evidenziato un altro fatto incontrovertibile: una parte del club e dello staff tecnico non viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. L’età anagrafica dell’ex numero 33 ha inciso, inevitabilmente, su una trattativa nella quale i colloqui sembravano proficui da mesi, con il mentore Max pronto a riabbracciare il proprio leader.

Così, il Mister livornese avrebbe chiesto di porre in stand by la candidatura del classe 1998, Disasi, in favore di un centrale difensivo che possa destreggiarsi al meglio anche da braccetto difensivo in sostituzione di Fikayo Tomori. Secondo quanto riferito da Sportitalia, dunque, benché l’operazione che condurrebbe al francese resti ben indirizzata, Allegri potrebbe richiedere un altro tipo di profilo per completare la retroguardia rossonera. La tratta Milano-Londra, tuttavia, risulterebbe ancora la più percorribile nelle scelte di mercato del club rossonero.