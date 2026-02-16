Diomandé, il Bayern sfida la Premier League

DIOMANDé BAYERN PREMIER LEAGUE – Uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo è Yan Diomandé, attaccante classe 2006 in forza al Lipsia, che la scorsa estate lo ha ingaggiato dagli spagnoli del Leganés. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, per il giovanissimo centravanti della Costa d’Avorio, alla seconda stagione tra i professionisti, ci sarebbero il Bayern Monaco e alcuni club di Premier League.

DIOMANDé BAYERN PREMIER LEAGUE – Vincent Kompany, tecnico della squadra bavarese, è da sempre un grande estimatore di Diomandé, e tale fattore potrebbe agevolare l’operazione con il Lipsia. Al momento nulla di concreto, ma sicuramente in estate dovrebbero esserci importanti novità e sviluppi.

