Diogo Nascimento illumina l’Olympiacos: prestazione da leader

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Nascimento, il nuovo motore dell’Olympiacos

Nella vittoria dell’Olympiacos contro il Kifissia, uno dei protagonisti assoluti è stato Diogo Nascimento. Il centrocampista portoghese ha offerto una prestazione di alto livello, dimostrando personalità, lucidità e precisione. Il suo gol al 37° minuto ha aperto la strada al successo, ma è stata la qualità complessiva del suo gioco a impressionare.

Un gol da fuoriclasse e numeri da regista

L’azione del vantaggio nasce proprio dai suoi piedi: recupero a centrocampo, verticalizzazione per Gelson Martins, e inserimento perfetto sul servizio di Rodinei. Con un tiro potente e preciso, Nascimento ha battuto Ramirez, firmando una rete da vero leader. Oltre al gol, ha chiuso con 61 passaggi tentati e un impressionante 89% di precisione, segno della sua centralità nel gioco di Mendilibar.

Numeri da protagonista e fiducia crescente

Dei 61 passaggi, 42 sono stati effettuati nella metà campo avversaria, con un’efficacia del 74%. Ha completato 4 lanci lunghi su 5, servito 3 passaggi chiave e toccato il pallone 81 volte. In fase difensiva, ha totalizzato 2 contrasti vinti, 2 intercetti e 6 recuperi.

A 23 anni, Diogo Nascimento si sta imponendo come uno dei nuovi punti di riferimento dell’Olympiacos. Cresciuto nel Vizela e protagonista con la nazionale Under 21 portoghese, il centrocampista sta conquistando la fiducia dell’ambiente e del suo allenatore, confermando di essere una delle sorprese più interessanti della Super League Greca.

