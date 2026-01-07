Dimarco e Thuram lanciano l’Inter: 2-0 al Parma, fuga in vetta

Dimarco sblocca una gara combattuta

Al Tardini l’Inter di Cristian Chivu conferma solidità e maturità. Il primo tempo è intenso e ricco di episodi. I nerazzurri partono forte, colpiscono due legni con Bisseck e Pio Esposito, ma devono anche fare i conti con un Parma organizzato e pericoloso, soprattutto con Ondrejka, che centra l’incrocio dei pali. Nel momento di maggiore equilibrio arriva il vantaggio: Dimarco insiste dopo un primo cross respinto e sorprende Corvi sul primo palo, firmando lo 0-1 poco prima dell’intervallo.

Ripresa di controllo e gestione

Nel secondo tempo il Parma prova ad alzare il ritmo, ma l’Inter mantiene il controllo del gioco. Le occasioni non mancano: Sucic spreca due buone chance, mentre Esposito va vicino al raddoppio. Chivu inserisce Barella e Zielinski, aumentando qualità ed equilibrio in mezzo al campo. I ducali restano in partita, ma faticano a creare vere occasioni da gol.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Thuram chiude i conti nel recupero

Nel finale succede di tutto. Prima il VAR annulla il gol di Bonny per un tocco di mano di Thuram nell’azione, poi è lo stesso attaccante francese a trovare il raddoppio, servito da Barella e freddo nell’uscita su Corvi. Finisce 0-2: tre punti pesantissimi contro il Parma che permettono all’Inter di allungare in vetta alla Serie A, mandando un segnale chiaro alle rivali.