Il Cagliari Calcio ufficializza l’arrivo in prestito di Matteo Lovato, giovane difensore veneto che arriva dall’Atalanta. Il classe 2000, che si è in precedenza con un buon campionato nell’Hellas Verona rimarrà in Sardegna fino al termine della stagione.

Si attendeva l’ufficialità anche di Edoardo Goldaniga che, causa Covid, ha rinviato le visite mediche con il Cagliari.

