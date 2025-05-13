Dietrofront Fabregas sulla permanenza al Como: il Leverkusen…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Maggio 2025 · Aggiornato il 13 Maggio 2025

Permanenza al Como di Cesc Fabregas: il tecnico iberico potrebbe restare alla guida dei lariani declinando l’offerta del Bayer Leverkusen..

Foto di Stefano D’Offizi

FABREGAS PERMANENZA COMO BAYER – Tutto, o quasi, dichiarazioni del diretto interessato comprese, lasciavano presagire all’addio a quel ramo del Lago di Como. Lo stesso Cesc Fabregas, al termine della gara vinta contro il Cagliari, aveva pronunciato frasi che lasciavano intendere la partenza dalla Lombardia in cerca di nuove avventure da tecnico e a caccia di quella definitiva consacrazione dopo l’ottimo percorso alla guida dei lariani. “Sarò sempre grato al Como: è stata una grandissima opportunità e la vita in generale è fatta di possibilità e timing”, aveva annunciato l’ex centrocampista del Barcellona appena tre giorni fa. La sorpresa, però, sarebbe ormai dietro l’angolo. Stando a quanto riferito da SkySport, l’ex mediano dell’Arsenal avrebbe trovato un accordo con la dirigenza dei lariani per la permanenza anche in vista della prossima stagione. Evidentemente rassicutato sul consolidamento della squadra e sul rafforzamento della stessa, Fabregas avrebbe accettato di buon grado.

Tanto, da condurre il trentasettenne a declinare definitivamente la serrata corte del bayer Leverkusen, club teutonico che ne aveva sondato la disponibilità da settimane e dopo aver appreso dell’addio, ora ufficiale, di Xabi Alonso alla Germania. A quel punto, la società tedesca si sarebbe fiondata su un altro ex faro del centrocampo del calcio mondiale sottoponendogli un progetto pluriennale sulla base di quanto già pianificato con l’ex allenatore il quale, a sua volta, ha già accettato di divenire un nuovo inquilino della Casa Blanca di Madrid anche da allenatore.

La notizia riguardo la permanenza di Fabregas dovrebbe destabilizzare i piani per la panchina anche di Milan e Roma, con i giallorossi che avrebbero intrattenuto qualche colloquio con gli agenti nel corso delle ultime settimane. Tutti lo vogliono, ma nessuno lo prenderà, stando alle ultime indiscrezioni: Cesc Fabregas è pronto a proseguire la propria grande avventura al Como.