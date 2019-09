Diego Milito, gli auguri al Genoa

DIEGO MILITO – Non potevano mancare gli auguri di uno dei più grandi attaccante del recente passato in casa Grifone. Stiamo parlando di Diego Milito, unico giocare a segnare 4 gol nei derby di Genova. Il principe, in occasione del 126esimo compleanno del Grifone, come riportato https://www.europacalcio.it/compleanno-genoa-criscito-la-squadra-del-mio-cuore-la-piu-antica-in-italia-214799/ ha voluto lasciare un ricordo.

DIEGO MILITO – Attraverso il suo profilo Instagram l’ex attaccante del Genoa ha scritto un breve ma importante pensiero:

“Orgoglioso di aver indossato questa maglia. Buon compleanno Grifone!”

