Dichiarazioni Moratti: Da Eriksen e Ibrahimovic, passando per Mancini

DICHIARAZIONI MORATTI – Massimo Moratti ha parlato a tutto tondo alla politica del pallone, programma Rai, toccando più argomenti. Sugli azzurri ha detto: “Mancini è bravo, lo è stato molto anche all’Inter. E’ un lavoratore, ha talento e come tale lo vuole anche dai suoi giocatori. Vuole sorprendere anche come allenatore. Voglio bene a Roberto, ha tante qualità e le sta esprimendo in maniera migliore anche in Nazionale dove ha tanti giovani interessanti. E’ una bellissima cosa”.

Si è lasciato andare sulla sua Inter, senza risparmiare una critica al centrocampista danese Christian Eriksen: “Eriksen? Capita di inserire giocatori che sono certamente dei talenti a che per qualsiasi ragione, caratteriali o per il tempo, non riescono ad avere successo. E’ quello che sta accadendo ad Eriksen, il calcio è paziente ma fino a un certo punto. Penso che se dovesse continuare così l’Inter potrebbe scambiarlo”.

DICHIARAZIONI MORATTI – Sul calciomercato nerazzurro ha dispensato consigli, e di Ibrahimovic, leader del Milan ha commentato: “Kanté sarebbe un giocatore molto utile per la squadra, avrei preso anche Koulibaly che è il miglior difensore in Europa. Ibrahimovic lo considero fantastico, mi era anche simpatico quando era con noi. E’ un giocatore eccezionale, fuori dagli schemi e ha una forza fisica notevole. Il Milan deve sperare che duri tanto per avere più ambizioni. Lautaro? Ha la classe necessaria per crescere, Lukaku fa tanti gol e avrebbe fatto comodo anche alla mia Inter. Barella anche è bravissimo, come anche Sensi che purtroppo si fa male spesso”.

L’ex presidente nerazzurro ha poi chiesto alla politica un aiuto al mondo del pallone nel periodo di pandemia: “Qualsiasi cosa dalla politica è benvenuta per il calcio. Il problema è che gli introiti legati agli stadi erano cash. Queste mancanze mettono le società in grave difficoltà. Credo ci sarà grande attenzione nei confronti del calcio, perché la politica desidera che vada avanti anche come distrazione per la gente. Una mano serve sicuramente. Il salarycap? I giocatori credo possano essere disponibili. Era capitato anche a me chiedere una riduzione e tutti hanno sempre risposto positivamente. L’importante è essere corretti nei loro confronti, con i pagamenti nei tempi giusti”.