Di Canio lancia Bernardo Silva in Serie A: Napoli, Juve o Como

L’indiscrezione di Di Canio scuote il mercato

Il mercato invernale potrebbe accendersi con un nome di assoluto peso. Nel post partita di Inter-Napoli, terminato 2-2 a San Siro nella ventesima giornata di Serie A, Paolo Di Canio ha svelato un’indiscrezione destinata a far discutere: Bernardo Silva potrebbe sbarcare in Italia già a gennaio. Il centrocampista offensivo portoghese, classe 1994, è in scadenza con il Manchester City e, al momento, non ci sono segnali concreti di rinnovo.

Un’occasione tecnica ed economica

Esperienza internazionale, qualità pura e mentalità vincente. Bernardo Silva rappresenta un profilo raro per il mercato italiano, soprattutto a parametro zero. In vista della prossima stagione il suo nome era già stato accostato alla Juventus, ma secondo Di Canio alcune società potrebbero muoversi subito per anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione in inverno.

Napoli, Juventus e l’idea Como

Il Napoli viene indicato come una pista suggestiva. A Castel Volturno il portoghese potrebbe ritrovare Kevin De Bruyne, con cui ha condiviso anni di successi al Manchester City, elemento che renderebbe l’operazione ancora più affascinante. La Juventus, invece, sarebbe il club più concreto: i bianconeri valutano il profilo per alzare il tasso tecnico e l’esperienza della rosa. Sullo sfondo c’è anche il Como, ipotesi più plausibile per l’estate, ma non del tutto da escludere.

Un mercato che può cambiare volto

A gennaio le condizioni fanno la differenza. Bernardo Silva in Serie A non è più solo una suggestione. E questo, per il campionato italiano, significherebbe molto di più di un semplice colpo.