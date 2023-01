Il futuro di, esterno spagnolo che, a, ha trovato la propria definitiva consacrazione a livello tecnico, potrebbe parlare inglese. Il completo recupero dall’infortunio che l’ha costretto ai box dalla gara del, contro il Napoli , non ha consentito allo spagnolo di dar continuità alle ottime prestazioni fornite sul terreno di gioco. Con due gol e sei assist in quindici presenze con la maglia bianconera sulle spalle, l’ex canterano delha contribuito al grande inizio di stagione della squadra di

L’allenatore dei friulani potrà contare sul rientro tra i convocati di Deulofeu a partire già da domenica nella gara interna con il, dopo l’infortunio rimediato al ginocchio. Se da un punto di vista fisico, il presente dello spagnolo può considerarsi ben delineato, lo stesso non si può annunciare per il futuro sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, infatti, l’avrebbe messo sul piatto una ricchissima offerta per far percorrere ail Canale della Manica: 25 milioni di euro.

Il Mister dei Villans,, connazionale e da sempre grande estimatore delle qualità tecniche dell’ex esterno del Milan , avrebbe richiesto alla società uno sforzo economico in grado di far vacillare il. Particolare non di poco conto, tuttavia, l’eventuale impossibilità per i friulani di sostituire il partente spagnolo sul mercato con calciatori aventi lo status di extra-comunitario, con l’ultimo slot occupato dall’acquisto di, girato in prestito al