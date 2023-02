Deulofeu: l’ala spagnola, in forza all’Udinese, sarà costretto ai box per un nuovo infortunio al ginoccchio. Spunta un retroscena di mercato

Piove sul bagnato per Gerard Deulofeu, trequartista dell’Udinese. Pochi giorni dopo un nuovo infortunio che lo costringerà ai box per un tempo ancora indefinito, ma stimato sui tre mesi, spunta un retroscena di mercato. Secondo quanto riportato dall’intermediario Stefano Antonelli ai microfoni di tuttomercatoweb, l’ex trequartista del Milan sarebbe stato ad un passo dal Tottenham di Antonio Conte, grande estimatore dello spagnolo. Un trasferimento che non si è concretizzato proprio a causa del riacutizzarsi del problema al ginocchio, che costringerà il classe 1994 a tornare sotto i ferri.

“Deulofeu al Tottenham era un’operazione praticamente conclusa: il club ha agito nell’ombra perché, giustamente, ha voluto mantenere il riserbo sino all’ultimo. C’è stato un interessamento della Roma ma, gli Spurs, avevano praticamente definito tutto”. Una trattativa, quella tra Tottenham ed Udinese, mai confessata dallo stesso Paratici, con il club che ha dovuto quindi virare con forza verso Danjuma, esterno del Villareal.

Grande rammarico per il calciatore, che ha comunque professato grande ottimismo per il pieno recupero dal nuovo stop: un ottimo viatico per riprendere il cammino che lo condurrebbe, nuovamente, in una big del calcio europeo.

