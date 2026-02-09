Derby tricolore per Koulierakis: Inter, Juve e Milan si sfidano sul mercato

Il nome di Konstantinos Koulierakis torna prepotentemente sul taccuino delle big di Serie A. Il difensore centrale greco del Wolfsburg, classe 2003, è uno dei profili maggiormente attenzionati in vista della prossima estate e vede coinvolte Inter, Juventus e Milan. Una corsa che affonda le radici negli intrecci di mercato degli ultimi anni e che oggi si riaccende alla luce della necessità comune di migliorare e ringiovanire i rispettivi reparti difensivi, con i nerazzurri in posizione leggermente più avanzata rispetto alla concorrenza.

Chi è Koulierakis e perché convince le big

Nato a La Canea, sull’isola di Creta, Konstantinos Koulierakis è cresciuto calcisticamente nel PAOK, dove ha completato tutta la trafila giovanile fino al debutto in prima squadra nella stagione 2022/23. Due anni ad alto livello in Grecia gli sono bastati per attirare l’attenzione del Wolfsburg, che nell’estate 2024 ha investito circa 12 milioni di euro per portarlo in Bundesliga.

Una scelta rivelatasi vincente: nella sua prima stagione in Germania, il difensore mancino è diventato rapidamente un pilastro, collezionando 34 presenze tra campionato, Coppa di Germania ed Europa League. Alto quasi 190 cm, forte nei duelli aerei e aggressivo in marcatura, si distingue soprattutto per la qualità in impostazione, grazie a un piede sinistro pulito e a una percentuale di passaggi completati che supera il 90%. Non a caso, il 22enne greco nasce addirittura come numero 10 e solo più tardi negli anni arretra il proprio raggio d’azione, come raccontato in un’intervista esclusiva.

Può agire sia in una difesa a quattro, come centrale di sinistra, sia in una linea a tre, da braccetto o perno centrale. Un profilo moderno, già nel giro della nazionale maggiore greca, con cui ha collezionato 14 presenze.

Inter in pole, ma Juve e Milan restano vigili

Quello di Viale della Liberazione è oggi il club italiano più attento alla situazione di Koulierakis. La dirigenza nerazzurra lo monitora in vista di una mini-rivoluzione difensiva: l’età avanzata di Acerbi e De Vrij impone una pianificazione anticipata, con Chivu che sarebbe ben felice di abbassare l’età media del reparto. Ma il centrale dei “Lupi” non è una novità per il calcio italiano. Nell’estate 2023 era finito nel mirino del Milan, che lo aveva valutato come possibile rinforzo prima di virare su Marco Pellegrino, mentre la Juventus lo aveva inserito nei propri database la scorsa estate, individuandolo come profilo ideale in caso di cessioni.

Oggi, però, la concorrenza si è allargata anche alla Premier League: Liverpool e Tottenham seguono il giocatore con attenzione, e il Wolfsburg, forte di un contratto fino al 2029, ha fissato una valutazione compresa tra i 35 e i 45 milioni di euro. Una cifra importante, che rende la corsa complessa, ma che non ha spento l’interesse delle big italiane, le quali promettono di dare battaglia a suon di rilanci durante la prossima sessione di calciomercato.