Derby formato Max: l’Inter gioca, il Milan segna; ecco quota 100

Anthony Ferrara · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

Il Milan di Max Allegri vince di misura il Derby contro l’Inter: il tecnico rossonero tocca quota 100 vittorie sulla panchina milanista

DERBY INTER MILAN MAX 100 – Il rito della giacca scagliata per terra dalla rabbia quasi completato, al minuto ottantacinque, sull’ennesimo pallone perso in transizione offensiva. Ma, alla fine, con le manone di un Mike Maignan versione Magic e i piedi di un Pulisic spesso “ammazza Inter”, Max Allegri e il suo Milan hanno conquistato tre fondamentali punti nel Derby. Complice lo 0-1 nel posticipo domenicale, l’allenatore livornese ha toccato quota 100 vittorie sulla panchina rossonera, in una seconda era cominciata proprio in questa stagione. La stracittadina meneghina – la prima con la gestione condivisa di San Siro – ha indicato, punto per punto, il manifesto calcistico e professionale dell’allenatore toscano.

“Il calcio è semplice”, ripete da anni . E tra sofferenza, ripartenze fulminee e, soprattutto, grande cinismo nello sfruttare una delle pochissime – la più nitida – palla gol offerta dagli avversari, il Diavolo è riuscito a fare la voce grossa in un altro big match di questo campionato. Cinque vittorie e un pareggio – contro la Juventus – contro le prime sei in classifica e un dato di fatto che si ripresenta come un mantra: quando viene attaccato, il Milan riesce a mostrare la miglior faccia della propria medaglia.

Inter-Milan 0-1: Pulisic ancora letale nel Derby; Maignan super

I tre punti conquistati contro un’Inter di Chivu decisamente più arrembante per larghi tratti del match, così, proiettano i rossoneri al secondo posto in solitaria in classifica, a due lunghezze dalla sorprendente Roma di Gasperini. In una sola notte, il Diavolo cancella gli spettri di Parma trovando il gol con Christian Pulisic, abile a ribattere in rete un tentativo di Saelemaekers respinto da Sommer. Per il resto, il racconto del sesto Derby consecutivo senza conoscere il termine “sconfitta” è custodito dai guantoni di Maignan.

Le prodezze del numero 16 francese, in particolare quella dagli undici metri nei confronti dell’ex, Calhanoglu, bissano il miracolo di Milan–Roma su Dybala e consentono ai rossoneri di chiudere un altro match a rete inviolata. Senza contare, almeno, gli altri due prodigiosi interventi sulla Thu-La, la coppia d’attacco nerazzurra.

Quota 100 per Max Allegri: un traguardo importante, in una partita mai banale

Il menù letale di Allegri nei confronti di una big si completa con organizzazione difensiva, spirito di sacrificio e dedizione alla causa. Elementi, questi, spesso latenti nel Milan di qualche mese fa. Il tutto, amalgamato con una spruzzata di buona sorte, poi, che non guasta mai. In fondo, il “Calcio è semplice: basta metter davanti il musetto”. La fotografia tanto cara alla dottrina di un Mister probabilmente non bellissima da vedere, ma terribilmente efficace.