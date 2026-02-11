Derby d’Italia per Vicario: Inter avanti, Juve in agguato

Un derby d’Italia che si gioca anche lontano dal rettangolo verde. Guglielmo Vicario è il protagonista del toto nomi per la porta della prossima stagione, che vede coinvolte Inter e Juventus. Il portiere del Tottenham, compagine che sta vivendo una stagione complicata e che ha annunciato poche ore fa l’esonero di Thomas Frank, gradirebbe il ritorno in Italia per vestire la maglia di una big. I nerazzurri partono in vantaggio ma i bianconeri restano vigili in un intreccio destinato a infiammare i mesi che ci separano dal mercato estivo.

Inter in pole: Vicario erede designato di Sommer

Il Biscione si muove con anticipo. Il contratto di Yann Sommer scadrà il prossimo 30 giugno e con ogni probabilità non verrà rinnovato, salvo una (difficile) ricollocazione nel ruolo di secondo portiere: una decisione maturata alla luce delle incertezze stagionali dello svizzero e della volontà di aprire un nuovo ciclo tra i pali. Vicario è da tempo il primo candidato nei pensieri di Marotta e Ausilio. Già nell’estate 2023, l’ex Empoli era stato a un passo dal trasferimento in nerazzurro, prima di scegliere l’avventura londinese.

Oggi lo scenario potrebbe cambiare. Il portiere friulano sta vivendo un’annata difficile con gli Spurs, che finora hanno raccolto ottimi risultati solamente in Champions, e di fronte alla chiamata di una big italiana tornerebbe volentieri in Serie A. L’ostacolo principale resta la valutazione del club inglese, che chiede non meno di 25-30 milioni di euro, forte di un contratto fino al 2028. L’Inter, però, potrebbe considerare l’investimento sostenibile, in quanto spalmato nel blindare la porta per diversi anni. In alternativa, restano monitorate le piste che portano a Elia Caprile e Noah Atubolu del Friburgo, soluzioni più giovani e meno onerose.