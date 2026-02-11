 Salta al contenuto
Calciomercato News Inter FC Calcio News 24 / 7 Juventus Calcio News 24 / 7

Derby d’Italia per Vicario: Inter avanti, Juve in agguato

Alessandro Pertile
3 min
Tottenham Vicario

Un derby d’Italia che si gioca anche lontano dal rettangolo verde. Guglielmo Vicario è il protagonista del toto nomi per la porta della prossima stagione, che vede coinvolte Inter e Juventus. Il portiere del Tottenham, compagine che sta vivendo una stagione complicata e che ha annunciato poche ore fa l’esonero di Thomas Frank, gradirebbe il ritorno in Italia per vestire la maglia di una big. I nerazzurri partono in vantaggio ma i bianconeri restano vigili in un intreccio destinato a infiammare i mesi che ci separano dal mercato estivo.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

Inter in pole: Vicario erede designato di Sommer

Il Biscione si muove con anticipo. Il contratto di Yann Sommer scadrà il prossimo 30 giugno e con ogni probabilità non verrà rinnovato, salvo una (difficile) ricollocazione nel ruolo di secondo portiere: una decisione maturata alla luce delle incertezze stagionali dello svizzero e della volontà di aprire un nuovo ciclo tra i pali. Vicario è da tempo il primo candidato nei pensieri di Marotta e Ausilio. Già nell’estate 2023, l’ex Empoli era stato a un passo dal trasferimento in nerazzurro, prima di scegliere l’avventura londinese.

Oggi lo scenario potrebbe cambiare. Il portiere friulano sta vivendo un’annata difficile con gli Spurs, che finora hanno raccolto ottimi risultati solamente in Champions, e di fronte alla chiamata di una big italiana tornerebbe volentieri in Serie A. L’ostacolo principale resta la valutazione del club inglese, che chiede non meno di 25-30 milioni di euro, forte di un contratto fino al 2028. L’Inter, però, potrebbe considerare l’investimento sostenibile, in quanto spalmato nel blindare la porta per diversi anni. In alternativa, restano monitorate le piste che portano a Elia Caprile e Noah Atubolu del Friburgo, soluzioni più giovani e meno onerose.

La Juve osserva: il nodo Di Gregorio e l’incognita Premier

Se i meneghini sembrano in vantaggio, la Juventus non resta a guardare. Il nome dell’estremo difensore italiano è tornato d’attualità anche alla Continassa, dove il futuro della porta non è così scontato. Di Gregorio è apprezzato, ma non è più considerato intoccabile come nei primi mesi dopo il suo approdo. Inoltre, Perin potrebbe valutare nuove opportunità per trovare maggiore spazio in questa sua ultima parte di carriera.

In questo contesto, un’occasione di lusso come Vicario stuzzica la dirigenza bianconera, considerando l’esperienza maturata in Premier League e in Europa, oltre ad una già solida conoscenza del panorama nazionale. Il portiere classe 1996 rappresenta un profilo già pronto, nel pieno della maturità tecnica. Molto dipenderà anche dalle offerte che potrebbero arrivare dall’Inghilterra per Di Gregorio: eventuali conferme sulle sirene dalla Premier League potrebbero sbloccare un effetto domino. Per ora l’Inter resta favorita, ma il derby d’Italia potrebbe presto spostarsi sul tavolo delle trattative.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria