Dele Alli al Como, UFFICIALE: nuova sfida per tornare grande

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Gennaio 2025 · Aggiornato il 19 Gennaio 2025

Il Como mette a segno un colpo clamoroso con il tesseramento di Dele Alli, ex fantasista di Tottenham, Everton e Besiktas. L’inglese, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione, dopo tre settimane di allenamenti con il gruppo guidato da Cesc Fabregas. La decisione di portarlo in Lombardia è stata fortemente voluta dall’allenatore spagnolo, che vede in Alli il profilo ideale per sostituire Nico Paz e riportare brillantezza alla manovra offensiva della squadra.

Un talento da rilanciare

Dele Alli, celebre per le sue stagioni al Tottenham, dove era considerato uno dei centrocampisti offensivi più promettenti al mondo, arriva al Como con l’obiettivo di rilanciare la sua carriera. Gli ultimi anni sono stati segnati da prestazioni altalenanti e scelte sfortunate, tra cui il passaggio in Turchia al Besiktas. Ora, a 28 anni, il giocatore ha la possibilità di dimostrare che il suo talento non si è perso, iniziando un nuovo capitolo in Serie A.

L’ambizioso progetto del Como

Il Como, alla sua prima stagione in Serie A dopo oltre vent’anni, si sta dimostrando ambizioso anche sul mercato. Dopo una campagna acquisti di alto profilo, il tesseramento di Alli rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una squadra competitiva. La società lombarda punta non solo alla salvezza, ma anche a consolidare la propria posizione nel massimo campionato italiano.

La sfida di Alli: tornare protagonista

Per Dele Alli, questa è un’opportunità unica per rilanciarsi in un contesto diverso, ma ricco di stimoli. La fiducia di Fabregas e il progetto del Como potrebbero essere gli ingredienti giusti per riportare il trequartista ai livelli che gli avevano permesso di brillare in Premier League e con la nazionale inglese.

Conclusione

Dele Alli e il Como: una scommessa per entrambe le parti, con l’obiettivo di un futuro luminoso. Il giocatore inglese saprà sfruttare questa occasione per ritrovare sé stesso e aiutare i lombardi nella corsa salvezza?