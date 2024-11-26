Del Piero, un ex dieci per la FIGC: la posizione di Gravina traballa

Alessandro Del Piero, ex storico capitano e bandiera della Juventus, potrebbe candidarsi per la poltrona FIGC occupata da Gravina: lui…

DEL PIERO FIGC GRAVINA – Una rivoluzione in FIGC, la nota Federazione Italiana Giuoco Calcio, dettata dalla nomina di un grande ex numero dieci, pronto a indossare i panni di Presidente dopo aver vestito quelli di fantasista e attaccante della Juventus per una vita. Alessandro Del Piero potrebbe rilevare l’attuale massimo dirigente, Gabriele Gravina, il quale si sarebbe candidato per il proprio terzo mandato in FIGC, ma la cui posizione traballa da parecchio tempo.

Impossibile non pensare alla gestione Mancini in Nazionale italiana e, in generale, alle critiche che hanno bersagliato un Presidente che ha legiferato nel periodo più buio dell’ultimo secolo azzurro, coinciso con due mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali di calcio. L’operato di Gravina ha generato molti dibattiti anche all’interno della Lega Serie A, con Claudio Lotito, Patron della Lazio, tra i principali precursori della candidatura di Del Piero.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, al momento, l’ex bandiera della Juventus non avrebbe ancora smentito l’intenzione di insediare la poltrona politica più ambita dello sport italiano. Di certo, negli ultimi anni, il nome di Alex Del Piero è entrato più volte in orbita per il mondo del calcio, con l’ex attaccante pronto a una candidatura da dieci per il prossimo mandato politico del pallone nostrano.

