De Zerbi verso l’addio al Marsiglia: si tratta la rescissione

Aria di rottura dopo il ko con il PSG

L’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia sembra ormai arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato da RMC Sport, la separazione tra il tecnico italiano e il club francese è sempre più vicina, accelerata dal pesantissimo 5-0 subito contro il Paris Saint-Germain nell’ultima giornata di Ligue 1. Una sconfitta che ha lasciato il segno, soprattutto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra.

De Zerbi deluso dallo spogliatoio

Pur avendo diretto regolarmente l’allenamento di martedì pomeriggio, De Zerbi appare profondamente scosso. Nei colloqui interni, l’ex tecnico del Brighton ha manifestato tutta la propria frustrazione per la mancanza di reazione dei calciatori, giudicata incompatibile con il percorso di crescita immaginato a inizio stagione. La sensazione è che l’allenatore non si senta più nelle condizioni emotive di proseguire il lavoro.

Trattativa per la rescissione

Le parti hanno già avviato i contatti per la risoluzione del contratto, in attesa del via libera definitivo da parte dell’azionista di maggioranza Frank McCourt. De Zerbi è considerato un profilo imprevedibile, capace di scelte drastiche, ma in questo caso il dialogo sembra indirizzato verso un’uscita condivisa.

Ipotesi traghettatore

In vista della sfida di sabato contro lo Strasburgo, il Marsiglia potrebbe presentarsi con un allenatore ad interim. I nomi più caldi sono quelli di Jacques Abardonado e Romain Ferrier, attuale tecnico della squadra riserve. Un passaggio delicato, che apre ufficialmente una nuova fase per il club.