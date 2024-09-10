De Zerbi sul mercato del Marsiglia: “Felice. Alcune cessioni, ma…”

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia ed ex allenatore del Sassuolo e del Brighton, ha parlato del mercato e di alcuni singoli: le parole

DE ZERBI MERCATO MARSIGLIA – Una sessione estiva nel corso della quale ha potuto costruire la squadra a sua immagine e somiglianza, in base alle esigenze espresse alla dirigenza nel momento in cui, a sorpresa, ha firmato il nuovo accordo con il Marsiglia. Un mercato che si riflette già nei risultati maturati sul campo, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre uscite e, soprattutto, il grande contributo di Mason Greenwood, trequartista in orbita Juventus e Lazio il cui presente e futuro risuona, però, la marsigliese. Roberto De Zerbi, tecnico del club transalpino, non può che dirsi soddisfatto del primo scorcio di stagione.

Intervenuto in merito, l’ex allenatore del Sassuolo ha espresso la propria felicità per il mercato condotto dal Marsiglia: “Avevamo bisogno di grandi cambiamenti. È vero, sono partiti calciatori importanti come Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba, ma ne sono arrivati altri che potranno contribuire alla causa anche in futuro, per parecchi anni. Lo stesso Ounahi voleva fortemente partire, dunque, non potevamo tenerlo controvoglia e non ha preso parte nemmeno alle amichevoli estive. La dirigenza, però, ha raggiunto obiettivi che potranno rappresentare un patrimonio per la nostra società. Sono sempre stato in contatto con il Presidente e il board dirigenziale per plasmare questa squadra”. Un ottimo lavoro condotto in estate, utile per l’ambizione dell’immediato futuro: il Marsiglia di De Zerbi punta in alto ed è molto ambizioso.

