De Zerbi-Marsiglia, è finita: ufficiale la rescissione

Addio dopo il tracollo nel Classique

Ora è ufficiale: Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia. Dopo giorni di riflessione, il club francese ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con il tecnico bresciano, legato all’Olympique Marsiglia fino al 2028. Decisivo il pesantissimo 5-0 incassato contro il Paris Saint-Germain nel Classique di Ligue 1, arrivato poche settimane dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bruges.

Nel dopo gara del Parco dei Principi, lo stesso De Zerbi aveva ammesso: “Non c’è più niente da salvare”. Parole che hanno fotografato un momento di rottura profonda.

La decisione condivisa con la dirigenza

Già a fine gennaio l’ipotesi di separazione era stata presa in considerazione, ma gli ultimi risultati hanno convinto anche i sostenitori interni del tecnico a fare un passo indietro. Dopo un confronto diretto con il presidente Pablo Longoria e il direttore sportivo Mehdi Benatia, si è arrivati all’accordo per chiudere il rapporto.

Il comunicato del club parla chiaro: “L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi hanno deciso di comune accordo di porre fine alla collaborazione. È una decisione collettiva, presa nel migliore interesse del club per rispondere alle sfide sportive di fine stagione”.

Un bilancio tra luci e ombre

Il Marsiglia ha ringraziato l’allenatore per “dedizione, impegno e professionalità”, ricordando il secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Resta però l’amarezza per un’annata che, nelle ultime settimane, ha smarrito equilibrio e prospettiva. Per De Zerbi si chiude un capitolo intenso, per l’OM si apre una nuova fase tecnica tutta da scrivere.