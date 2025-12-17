De Vrij pensa all’addio: Inter, gennaio decisivo per il futuro

Il malumore in casa Inter

In casa Inter il clima non è dei più distesi. Dopo le voci insistenti su Davide Frattesi, emerge un nuovo fronte caldo in vista del mercato di gennaio. Stefan de Vrij starebbe valutando seriamente l’ipotesi di cambiare aria, con l’obiettivo chiaro di non compromettere la corsa ai prossimi Mondiali. A riportarlo è Tuttosport, che parla di un difensore attento a ogni scenario possibile.

Situazione contrattuale e spazio ridotto

Il centrale olandese, classe 1992, è legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2026, con un ingaggio da 3,8 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, grazie a specifiche clausole, potrebbe liberarsi a parametro zero già al termine dell’attuale annata. I numeri raccontano una stagione ai margini: appena 7 presenze, con Cristian Chivu che, anche dopo l’infortunio di Francesco Acerbi, ha spesso preferito Yann Bisseck.

Le pretendenti e l’idea Inter

Sul tavolo non mancano le opzioni. Oltre all’interesse dell’Al-Ittihad, dalla Saudi Pro League, De Vrij è seguito con attenzione da Benfica, Nottingham Forest e Bologna. Club diversi, ma accomunati dalla possibilità di garantirgli continuità e centralità tecnica.

Parallelamente, l’Inter guarda avanti. I nerazzurri monitorano Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 del Sassuolo, legato ai neroverdi fino al 2031. La Juventus mantiene il 50% sulla futura rivendita. Segnale chiaro: a gennaio potrebbe aprirsi un passaggio di testimone silenzioso ma strategico.