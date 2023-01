De Vrij-Inter: il contratto in scadenza a giugno rappresenta uno dei casi più spinosi cui, la società meneghina, dovrà far fronte

Situazione di profondo stallo, in casa Inter, per ciò che concerne la situazione legata ai rinnovi contrattuali di pedine fondamentali dello scacchiere di Simone Inzaghi. La società meneghina, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, starebbe tentando di smuovere le acque attraverso nuove offerte da sottoporre ai tesserati che vedranno scadere i propri accordi con l’Inter, a giugno.

Le situazioni più complicate riguardano il reparto difensivo, con Milan Skriniar ancora segnalato in orbita Paris Saint Germain e il cui accordo per il rinnovo tarda ad arrivare, ma non solo: altre nubi sul futuro milanese si sono addensate su Stefan De Vrij, centrale olandese classe 1992. Secondo gli ultimi rumors di mercato, la società nerazzurra avrebbe avanzato una nuova proposta anche al proprio numero 6, basata su un rinnovo biennale con opzione per il terzo anno alle stesse cifre concordate in passato: 4,2 milioni di euro.

L’intenzione di Marotta, infatti, sarebbe quella di evitare di perdere l’ex centrale della Lazio a parametro zero, in estate, in quello che potrebbe rivelarsi un salasso per le casse nerazzurre, considerando l’affidabilità e l’importanza dell’olandese nel progetto tecnico targato Inzaghi. De Vrij starebbe valutando la nuova proposta avanzata dalla società, che potrebbe prevedere, direttamente, un triennale senza opzioni: un rilancio importante per un difensore che, quest’anno, compirà 31 anni. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di prolungare un rapporto cominciato nell’estate 2018, nel momento in cui rilevarono, proprio a parametro zero, il cartellino di De Vrij dalla Lazio. Con 181 presenze e 9 reti in nerazzurro, l’esperienza del centrale olandese potrebbe così continuare all’ombra del Duomo.

