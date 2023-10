Lorenzo De Silvestri, esterno del Bologna decisivo nella partita di ieri contro il Frosinone, ha esaltato il proprio tecnico, Thiago Motta

Vola Lorenzo De Silvestri, esattamente come il suo Bologna. Il colpo di testa da fuori area al minuto 22 dell’ex terzino della Lazio, ha consentito agli emiliani di regolare la pratica Frosinone nella prima frazione della nona giornata del campionato di Serie A. Con il successo di ieri, i felsinei si proiettano in zona europea e danno seguito quanto fatto già ampiamente vedere sin dalla stagione scorsa: un calcio propositivo e aggressivo, frutto delle idee di Thiago Motta, tecnico dei felsinei.

A proposito dell’operato dell’ex centrocampista dell’Inter, ormai tra i migliori tecnici del nostro campionato, Lorenzo De Silvestri ha commentato ai microfoni di Radio Serie A: “È un grandissimo allenatore, destinato a una carriera luminosa. Ha un bagaglio tecnico importante ed ha portato qui un’idea di calcio che, sinceramente, non avevo ancora mai appreso prima d’ora”.

De Silvestri ha poi replicato alle domande riguardanti il proprio futuro: “Mi vedo dirigente, in giacca e cravatta e dietro ad una scrivania. Sto già cercando di intraprendere questa strada attraverso diversi corsi di formazione ed ho conseguito il Patentino B. Poi, ovviamente, non c’è nulla di già predefinito: ho segnato da fuori di testa, chissà cos’altro potrà regalarmi questo mondo da qui in avanti”.

Oltre all’articolo: “De Silvestri esalta Thiago Motta e prepara il futuro da dirigente”, leggi anche: