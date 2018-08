De Rossi, multa in arrivo

Non si placano le polemiche sul nuovo regolamento della Lega Serie A che vieta le fasce da capitano personalizzate. Se il Papu Gomez, autentica star con la sua collezione di divertentissime fasce personalizzate, ha espresso la sua in un post sui social, Daniele De Rossi, capitano e leader della Roma, ieri è sceso in campo con una fascia personalizzata e la Lega Serie A ha fatto sapere che il giocatore verrà molto probabilmente multato. La Roma invece, secondo quanto riporta Sportmediaset, non prenderà alcun provvedimento nei confronti del giocatore. In un momento in cui il calcio italiano naviga in cattive acque, tra crisi economiche e politiche, squadre che non riescono a iscriversi ai campionati e storiche società che vengono cancellate dal mondo professionistico, evidentemente nei vertici del calcio la priorità è altrove.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: