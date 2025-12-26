De Rossi: “Dispiace come sia finita a Roma; curioso del ritorno, sarà particolare”

© foto Stefano D’Offizi

Chiacchierata di Daniele De Rossi con Massimo Ambrosini per Dazn, in onda a pochi giorni dal ritorno a Roma per l’attuale allenatore del Genoa: uno dei simboli giallorossi ha parlato tra le altre cose anche del suo esonero. Così De Rossi:

“Ho avuto problemi con l’amministratore delegato della Roma. Mi dispiace per come è finita a Roma, ora sta avendo un exploit di cui sono felice ed era ciò che avevo predetto; dicevo: ‘Alcuni giocatori inizialmente faranno fatica, poi andranno meglio e il terzo anno potremo lottare per lo scudetto’“.

De Rossi aggiunge: “Non eravamo pazzi completamente nel puntare su questo gruppo, perché per me è molto forte.

Con i presidenti avevo un rapporto costante, rispetto dei ruoli, poi sono incrinate delle cose e mi dispiace, cose che io e il mio staff non meritavamo. Sarei tornato alla Roma come allenatore perché credo in quella squadra e in quei giocatori, sull’esonero ho la coscienza a posto: non ho mai tradito chi era lì, non ho mai usato il potere che avevo in quella città per proteggere me e andare contro i giocatori“.

Lunedì Roma-Genoa: “Sarà particolare, sono curioso. Ho sempre desiderato tutti i giorni della mia vita che la Roma vincesse, questa è la cosa che mi fa più ridere, per una settimana ho dovuto lavorare per farla perdere”.