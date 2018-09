De Paul, c’è aria di nazionale: vicina la convocazione

Per De Paul arriva la possibilità di esordire con la maglia dell’Argentina nelle partite contro Iraq e Brasile

Secondo voci provenienti dall’Argentina, le prestazioni di Rodrigo, numero 10 dell’Udinese, non sono passate inosservate e l’attuale CT della Selecciònlo convocherà per le prossime partite della nazionale del suo paese.Per il classe ’94 nato a Sarandi sarebbe la prima chiamata alle armi per il suo paese e sarà l’occasione per mostrare anche con la camiseta celeste y blanca nelle partite contro, tutta la crescita ammirata in questi mesi in Friuli.