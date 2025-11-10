De Laurentiis smentisce le voci: “Conte non si dimette”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025

De Laurentiis smentisce le voci sulle dimissioni di Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha spento sul nascere le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardanti le presunte dimissioni di Antonio Conte. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, il patron azzurro ha ribadito la totale fiducia nel tecnico e la solidità del progetto tecnico in corso.

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte”, ha scritto De Laurentiis. “Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le tre C: coraggio, carattere e competenza”.

Un messaggio chiaro ai tifosi del Napoli

Il numero uno del Napoli ha voluto rassicurare i tifosi, sottolineando il legame con il tecnico leccese e la determinazione comune nel riportare il club ai vertici della Serie A. “Sono orgoglioso di avere al mio fianco un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione”, ha aggiunto.

Conte e De Laurentiis, un fronte unito per il futuro azzurro

Il messaggio arriva in un momento cruciale della stagione 2025-26, in cui il Napoli punta a ritrovare continuità e risultati. Le parole di De Laurentiis sgombrano ogni dubbio: Antonio Conte resta saldo sulla panchina azzurra, simbolo di dedizione e ambizione per tutto l’ambiente partenopeo.

