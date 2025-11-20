De Laurentiis rinviato a giudizio: il Napoli respinge le accuse

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025

Rinvio a giudizio per De Laurentiis e vertici del Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà processato per falso in bilancio relativo alle stagioni 2019, 2020 e 2021. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio anche per l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e per la stessa società SSC Napoli. Al centro dell’inchiesta ci sono le presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nel 2019 e di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. L’iter giudiziario entrerà nel vivo il 2 dicembre 2026.

La linea difensiva: nessun vantaggio per il club

Gli avvocati Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, difensori di De Laurentiis, parlano di decisione sorprendente. Secondo la difesa, la Guardia di Finanza avrebbe applicato in modo errato i principi contabili e non ci sarebbero elementi per sostenere il processo. I penalisti ribadiscono come la procura abbia riconosciuto l’assenza di benefici per la società nelle operazioni contestate.

La posizione ufficiale del Napoli

La SSC Napoli ha diffuso un comunicato durissimo, esprimendo sconcerto per il rinvio a giudizio. Il club sostiene che tutte le consulenze tecniche abbiano confermato la piena correttezza delle valutazioni di bilancio e delle operazioni di mercato. La società cita anche il precedente relativo all’Inter, per cui la procura di Milano ha già chiesto l’archiviazione. Il Napoli si dice sereno, convinto che il procedimento farà emergere la verità in un contesto che resta delicato per l’immagine del club.

