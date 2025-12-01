De Laurentiis, fiducia nel Napoli ed elogio a Italiano: le sue parole

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

Le parole di De Laurentiis sul momento del Napoli

Al Gran Galà del Calcio di Milano, Aurelio De Laurentiis ha offerto una lettura netta della fase che sta attraversando il Napoli. Il presidente ha spiegato: “Se uno ha molti incidenti è chiaro che possa esserci un momento di défaillance e di sconforto, che può contaminare anche lo spogliatoio. Possono esserci partite prese come non dovrebbero”.

Poi ha invitato a non ridimensionare il valore del Bologna: “State minimizzando una grande squadra. Siamo tutti lì, senza tanti punti di differenza. Ha anche un grande allenatore. Quando perdemmo contro di lui, guidava lo Spezia, andai a fargli i complimenti. Onore a chi batte una squadra forte come la nostra”.

La fiducia nel gruppo azzurro

De Laurentiis ha chiarito la sua posizione anche sul percorso degli azzurri: “Sono convinto che il Napoli sia forte e più forte dell’anno scorso. Gli incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro qualità. Sono giocatori straordinari”.

Il presidente ha insistito sull’importanza di dare continuità ai nuovi acquisti: “Un calciatore non sente la maglia se fa pochi minuti. Bisogna dargli il tempo di affezionarsi”.

Infine, una riflessione sul livello della Serie A: “Siamo in venti e bisogna rispettare gli altri competitors. È un campionato bellissimo. I punti si sono divisi e la classifica è più bassa”.

Un messaggio che conferma la fiducia nel progetto e la volontà di restare protagonisti fino in fondo.

